Niño héroe salvó a su familia de morir en el incendio en Chile: Bomberos relatan la valiente hazaña

La localidad de Lirquén, en la región del Biobío de Chile fue testigo de una historia de supervivencia extrema durante los devastadores incendios forestales que afectan a la comuna de Penco. En medio del avance implacable de las llamas, un niño de solo 10 años llamado Martín se convirtió en el pilar fundamental para salvar la vida de su madre y sus hermanas.

El drama comenzó cuando el vehículo familiar quedó atrapado por el fuego, obligando a la madre a entregar a sus mellizas de dos años a los voluntarios de Bomberos. Ante la imposibilidad de avanzar en auto, la mujer debió internarse a pie entre el humo denso junto a Martín y una vecina para buscar una vía de escape.

Eduardo Monsálvez, superintendente de Bomberos de Coronel, relató a la prensa el nivel de valentía que mostró el menor desde el primer contacto. "Cuando la mamá nos entregó a los bebés, yo lo primero que hice fue pedirle un polerón y su hermano sacó algo de su mochila", explicó el voluntario.

Durante la huida desesperada a máxima velocidad, la madre colapsó de rodillas al verse superada por la asfixia y el calor extremo del entorno. Fue en ese instante crítico cuando Martín la sostuvo y le dio fuerzas al gritarle: “Mamá, mamá, vamos, sigamos, tenemos que salir de aquí”.

Tras lograr cruzar la zona de peligro, el pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital de Talcahuano debido a graves quemaduras en sus vías respiratorias. Los médicos informaron que tanto él como su madre se encuentran bajo tratamiento, aunque fuera de riesgo vital gracias a su rápida reacción.

La comunidad y los equipos de rescate han quedado conmovidos por el temple del niño frente a la tragedia forestal. "Fue un valiente, fue un héroe, que gracias a él su mamá pudo salir", concluyó Monsálvez al destacar el desenlace milagroso de esta familia.

Mira la programación en Red Uno Play