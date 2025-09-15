VIDEO: EE.UU. atacó una embarcación cerca de Venezuela y murieron 3 presuntos narcotraficantes

Este lunes se reportó un nuevo ataque de Estados Unidos, hacía otra embarcación en las costas de Venezuela, quitando la vida a 3 presuntos narcotraficantes.

La información fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que tropas del Comando Sur atacaron una embarcación en aguas internacionales.

Una lancha que transportaba drogas habría sido impactada en medio de una operación llevada a cabo por tropas del Comando Sur norteamericano. Trump había confirmado la noticia a través de un post publicado en sus redes sociales, así mismo se reveló un video en el que se observa el sorprendente ataque.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, se lee en la publicación compartida por Trump.

El pasado 2 de septiembre, el presidente norteamericano, también confirmó que Estados Unidos atacó a un primer buque de Venezuela, en la oportunidad señaló que 11 presuntos terroristas vinculados al tráfico de drogas que se encontraban en la embarcación habrían fallecido.

Este sería el segundo ataque que Estados Unidos realiza a embarcaciones de Venezuela, que presuntamente transportaban drogas.

Mira la programación en Red Uno Play