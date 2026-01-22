Video impactante: tres hombres armados raptan a influencer mexicana en plena plaza

Un video de menos de un minuto muestra el momento exacto en que Nicole Pardo Molina, de 20 años y conocida en redes como La Nicholette, es secuestrada en Culiacán, Sinaloa. Las imágenes fueron captadas desde su Tesla Cybertruck y se viralizaron rápidamente tras los hechos, ocurridos el martes en la plaza comercial La Isla Musalá.

En el video, se ve a Nicole bajando de su vehículo cuando un Toyota Corolla blanco se detiene junto a ella. De él bajan tres hombres armados, uno con el rostro cubierto, que forcejean brevemente con la joven. A pesar de sus intentos de regresar a su camioneta, es obligada a subir al coche que rápidamente se aleja del lugar.

La Fiscalía de Sinaloa activó el protocolo Alba, que coordina la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas con autoridades locales, estatales y federales. Familiares de la influencer se trasladaron al lugar y la policía desplegó un operativo para dar con su paradero.

Nicole, que también es ciudadana estadounidense, administra perfiles en Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch y OnlyFans, y tiene cientos de miles de seguidores. Además, es propietaria de la tienda Nicholette Shop, donde vende pulseras, lentes, ropa y gorras, algunas con referencias a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Los Chapitos.

Según las autoridades, el secuestro podría estar relacionado con grupos criminales rivales. Las primeras investigaciones indican que los hombres interceptaron su vehículo tras arrojarle ponchallantas, antes de subirla por la fuerza. En redes sociales circulan versiones que vinculan el hecho con la facción de Los Mayos, aunque esto aún forma parte de las indagaciones oficiales.

Nicole nació en Phoenix, Arizona, y se trasladaba frecuentemente entre Estados Unidos y Sinaloa. Saltó a la fama tras la publicación del corrido La Muchacha del Salado, que en su versión en vivo supera los 27 millones de reproducciones en YouTube. Desde los 16 años, ha desarrollado proyectos de emprendimiento, incluyendo su tienda de ropa y accesorios, iniciando con apenas 500 dólares.

La joven es reconocida en El Salado por su Tesla Cybertruck lila, vehículo que ayudó a documentar el momento del secuestro y la hace fácilmente identificable en la zona.

