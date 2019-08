Carlos Mesa anticipa que se desarrolla un fraude en el proceso electoral

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó la noche de este lunes en el programa Uno Decide, que se está desarrollando un fraude durante el proceso electoral, de cara a las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.

Explicó que este fraude electoral inició con la habilitación ilegal del binomio Evo-Álvaro por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y luego con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la promulgación de la Ley de Organización Políticas que tuvo propósito la legación de la candidatura de Evo Morales en diciembre de 2018, con "la campaña televisiva" que realizan Evo Morales y Oscar Ortiz pese a una prohibición del Órgano Electoral.

"El candidato Ortiz dice que el candidato Morales es ilegal, pero él no cumple la Constitución. Oscar Ortiz ha negado la Constitución, está obligado a renunciar a su senaduría y no ha renunciado. Utiliza la senaduría como excusa para hacer publicidad y propaganda política, además atacándome cuando yo quiero poner un spot en televisión me prohíben hacerlo por la Ley de Organizaciones Políticas", detalló.

En la entrevista, Mesa aseguró que el fraude se desarrolla porque atacan su imagen y dañan su integridad, porque existe una desproporción de uso de instrumentos del Estado por parte del Gobierno del MAS.