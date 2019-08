Se entrega el supuesto asesino de Alex Palma, el joven victimado en Guapilo

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Pasada las 22:00 horas de este lunes se entregó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Pampa de la Isla, Roger Crespo Toledo, el pistolero conocido como 'Cabezón', acusado de ser el autor material de la muerte de Alex Palma Bravo (24) quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza el pasado 13 de agosto en la zona de Guapilo norte, en La Pampa de la Isla.

El joven fue asaltado por 'Cabezón' en complicidad de Richard Valverde Bascopé y Roberto Carlos Rodríguez Salvatierra (estos dos últimos enviados a Palmasola) cuando llegaba a su trabajo. Estos le robaron su celular y posteriormente le dispararon después que Alex intentó anotar el número de la placa del motorizado en el que se transportaban el grupo delictivo.

Roger Crespo llegó acompañado de su abogado Luis Molinay y fue recibido por el capitán Olmer Pereira, jefe de la Felcc de la Pampa de la Isla.

"Yo no tengo nada que ver en lo que me acusan, me metieron en un caso que no tengo nada que ver. Me estoy sometiendo al proceso para que se aclaren las cosas, yo no estaba en el lugar", dijo.

El acusado manifestó que conoció a los detenidos en su taller cuando le realizó un trabajo de mantenimiento de gas.

Grober Vega, fiscal asignado al caso, informó que le tomarán su declaración la mañana de este martes, para presentarlo ante un juez e imputarlo por asesinato.