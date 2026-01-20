“19 días de vigilia”: padres hacen largas filas para conseguir cupos escolares en Santa Cruz

Con el inicio del calendario escolar 2026, decenas de padres de familia en Santa Cruz viven una angustiante odisea para lograr inscribir a sus hijos en las unidades educativas. A pesar de asistir día tras día a los colegios, muchos se enfrentan a una dura realidad: no hay cupos suficientes.

El panorama es especialmente crítico en establecimientos ubicados en zonas con alta demanda. Tal es el caso de un colegio situado en la Radial 16, donde padres de familia aseguran que peregrinan desde hace 19 días con la esperanza de registrar a sus hijos en primero de secundaria.

“Son 19 días que estamos peregrinando por un cupo. Nos dicen que solo hay 25 espacios y somos más de 80. Es la fusión de dos colegios y ahora nos toca andar de colegio en colegio porque no hay unidades cercanas”, relató una madre de familia, quien incluso pasó la noche haciendo fila en las afueras del establecimiento.

Noches sin dormir y filas bajo la lluvia

La desesperación llevó a muchos padres a permanecer durante la noche y la madrugada en el lugar. Para no perder su espacio, dejaron asientos, carpas y cartones, soportando lluvia, frío y largas horas de espera.

“La mayoría estamos aquí por primero de secundaria. Es muy lamentable venir a hacer fila bajo la lluvia, sin espacio, cuando nuestros hijos estudiaron siempre en el colegio de al lado”, expresó otro padre visiblemente afectado.

Incertidumbre y preocupación

Los padres aguardan conocer el número exacto de estudiantes que serán admitidos finalmente en la unidad educativa. En caso de no lograr un cupo, deberán reiniciar la búsqueda en otros colegios, sin garantías de éxito y con el año escolar ya en marcha.

La situación pone en evidencia una problemática que se repite cada gestión: la falta de infraestructura y planificación educativa, dejando a cientos de familias en la incertidumbre y con el temor de que sus hijos se queden sin estudiar.

Mira la programación en Red Uno Play