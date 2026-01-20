TEMAS DE HOY:
Comité Cívico cruceño exige cárcel para los responsables del contrabando de combustible

Denuncian que el negocio ilegal de hidrocarburos impide la prosperidad de Bolivia al operar bajo un esquema de total inseguridad jurídica.

Ximena Rodriguez

20/01/2026 0:09

El Comité Cívico Pro Santa Cruz ha lanzado una dura crítica contra la falta de resultados en las investigaciones sobre el contrabando de hidrocarburos en el territorio nacional. La dirigencia cívica sostiene que las estructuras criminales operan con total impunidad mientras el Estado pierde recursos estratégicos cada día.

Agustín Zambrana, vicepresidente de la institución, exigió acciones concretas y señaló directamente la magnitud del desfalco acumulado durante la última década. El líder cívico fue tajante al declarar: “Pedimos sinceridad y franqueza, para que se realicen los controles. La ‘mafia del combustible’ nos ha robado durante una década o más, millones de dólares al día”.

 

Zambrana enfatizó que la desarticulación de estas redes es vital para garantizar la estabilidad económica y el desarrollo del sector productivo. Concluyó su demanda indicando que las pérdidas fueron de “millones de dólares al día”, por lo que urge establecer sanciones ejemplares.

 

