96% de la biodiversidad se quemó: "Se perdieron especies que ni siquiera conocíamos"

Bolivia

No solo mamíferos, sino también reptiles, anfibios y aves perdieron la vida a causa de los incendios forestales que se registran en el país desde hace varias semanas. El biólogo Vincent Vos, investigador de la Universidad Autónoma de Beni José Ballivián, estima que las pérdidas se contabilizan en cientos de millones de animales muertos.

Aseguro que los animales que son encontrados por los rescatistas son solo la punta del iceberg, ya que el impacto es en todo el ecosistema.

"Hay muchas especies que tienen nichos muy pequeños, que necesitan ciertas semillas, ciertas hojas, ciertos insectos para sobrevivir; si no hay eso, ya no van a poder sobrevivir en esta zona. No es que retoñen unas plantas y ya van a estar ahí otra vez. La capacidad de carga de este bosque se va a reducir muchísimo", aseveró.