Acusa a su exesposa de extorsión: "Me pidió $us 3 millones para no denunciar ítems fantasmas"

Santa Cruz, Bolivia

Antonio Parada Vaca ofreció una entrevista una semana después de que se difundieran las acusaciones en su contra por el supuesto cobro de 800 ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña en la gestión anterior, cuando fungía como director de Recursos Humanos en el período del exalcalde Percy Fernández.

Su ex pareja Valeria Rodríguez denunció a Parada con supuestas pruebas de los 800 contratos de ítems fantasmas que supuestamente había registrado para beneficiarse económicamente, lo cual él calificó de falsas.

Parada explicó en una entrevista exclusiva con otro medio este lunes que la noche del lunes 29 de octubre, sostuvo un encuentro con su ex esposa y su abogado, Juan Ramón Quezada, en un café del tercer anillo, para articular detalles sobre la separación, en el que “fue víctima de extorsión”.

“Se inventaron el tema de los 800 ítems porque no les di un quinto y ahí empieza la extorsión", denuncia que después de la reunión recibió un documento para que él garantizara el pago de $us. 3.000.000, otros bienes y vehículos que según Parada, no son de su propiedad.