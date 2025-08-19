“ADN inició tarde y UCS no generó impacto”: analista prevé pérdida de personería

Según el analista político Daniel Velarde, los partidos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) corren el riesgo de perder su personería jurídica tras los resultados preliminares de las elecciones generales 2025.

“En el caso de ADN, comenzó tarde su campaña y cuando entraron al ruedo electoral, ya todo estaba muy fragmentado y no tenían posibilidades de avanzar", sostuvo Velarde.

En cuanto a UCS, el analista señaló que el partido “no generó impacto” pese a sus estrategia

Riesgo de pérdida de personería

El analista explicó que, una vez que el OEP oficialice los resultados, se confirmará si estas agrupaciones efectivamente no lograron el umbral del 3%, lo que implicaría su salida del escenario político formal.

Mira la programación en Red Uno Play