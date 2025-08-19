“ADN inició tarde y UCS no generó impacto”: analista prevé pérdida de personería

El analista Daniel Velarde advierte que ambas fuerzas políticas no lograron el mínimo requerido de votos en las elecciones generales 2025.
Según el analista político Daniel Velarde, los partidos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) corren el riesgo de perder su personería jurídica tras los resultados preliminares de las elecciones generales 2025.
“En el caso de ADN, comenzó tarde su campaña y cuando entraron al ruedo electoral, ya todo estaba muy fragmentado y no tenían posibilidades de avanzar", sostuvo Velarde.
En cuanto a UCS, el analista señaló que el partido “no generó impacto” pese a sus estrategia
Riesgo de pérdida de personería
El analista explicó que, una vez que el OEP oficialice los resultados, se confirmará si estas agrupaciones efectivamente no lograron el umbral del 3%, lo que implicaría su salida del escenario político formal.
