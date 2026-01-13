ADN rechaza eliminación de su personería jurídica y anuncia acciones legales

La eliminación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN) fue rechazada por la dirigencia del partido, que calificó la medida como una decisión contraria a la ley y anunció que continuará dando batalla en el ámbito legal y electoral.

Gabriel Gutiérrez, jefe nacional de ADN, señaló que, si bien la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) representa un revés, no significa el fin del partido.

“Lo vemos como una batalla perdida, pero la guerra no se ha perdido aún. ADN va a seguir batallando”, afirmó.

Según Gutiérrez, el TSE incurrió en múltiples irregularidades durante el proceso. “El Tribunal Supremo Electoral ha cometido un sinfín de errores desde el principio. No han cumplido con los plazos”, sostuvo.

“Ya hicimos nuestras representaciones y el día de hoy las hicimos conocer al Tribunal Supremo Electoral mediante un recurso de queja, que es como una apelación”, detalló.

El jefe nacional del partido cuestionó que el TSE haya emitido una resolución pese a que el recurso aún no fue resuelto. “El Tribunal Supremo Electoral, sabiendo que no puede emitir ningún tipo de resolución contraria hasta tener un resultado, lo ha hecho. Está yendo contra las leyes”, denunció.

Finalmente, Gutiérrez aseguró que ADN no se retirará del escenario político. “ADN va a participar. Estamos tomando todos los recaudos para participar y el Tribunal Supremo Electoral va a tener que retroceder en esta decisión”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play