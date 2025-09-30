“Adopta con el corazón”: Campaña en Cochabamba busca dar hogar a perritos rescatados de un depósito

Después del rescate realizado por el Departamento de Zoonosis en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde se hallaron más de 100 perritos en condiciones deplorables, este jueves 2 de octubre se presentará la oportunidad de adoptar a 35 cachorros en el marco de la campaña “Adopta con el Corazón”.

La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 16:00 horas en el Centro Municipal de Rehabilitación y Adiestramiento Canino de la Chimba, ubicado en la calle Subteniente José Knaudt y Subteniente Jonta.

“Queremos que estos peluditos encuentren hogares llenos de amor y responsabilidad. Todos los animales estarán entregados en perfectas condiciones de salud, garantizando su bienestar desde el inicio de su nuevo hogar”, indicó Diego Prudencio, jefe del Departamento de Zoonosis.

Requisitos para la adopción:

* Los interesados en adoptar deben presentar los siguientes documentos:

* Fotocopia de carnet de identidad

* Fotocopia de factura de luz o agua (para verificar domicilio)

* Croquis del domicilio (para asegurar el entorno adecuado)

* Carnet y fotocopia de vacuna antirrábica (si ya tienen otras mascotas)

* Carta de motivación explicando por qué desean adoptar

Desde el municipio, aseguraron que se llevará a cabo un seguimiento a las familias adoptantes para garantizar que los cachorros reciban el cuidado que merecen.

Mira la programación en Red Uno Play