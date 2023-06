Aguilera reitera que Colodro cometió ‘suicidio egoísta’ y dijo que “la lluvia borró evidencias”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, ratificó, en una entrevista con el programa "Que No Me Pierda", su postura de que la muerte del interventor Carlos Colodro fue un "suicidio egoísta" debido a las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Recordemos que Colodro perdió la vida la noche del sábado 27 de mayo tras caer desde el piso 15 de un edificio ubicado en la avenida San Martín, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Durante la entrevista, Aguilera hizo referencia a diversos estudios, incluyendo los realizados por la Organización Mundial de la Salud, para respaldar su opinión. Según él, el suicidio es un acto voluntario y premeditado, y existen diferentes clasificaciones que muestran los eventos que una persona experimenta al considerar esta idea. Entre ellas los trastornos por ansiedad y depresión, principalmente causados por el estrés laboral.

Minutos antes de la declaración del viceministro, la defensa de la familia Colodro reafirmó su postura de que la muerte del interventor fue un asesinato y expresó su preocupación por la falta de revisión de las cámaras de los otros dos pisos que están conectados con el piso 15, donde tuvo lugar el incidente.



En respuesta a estas preocupaciones, el viceministro ratificó lo dicho en el informe "que el señor Colodro se arrojó desde el piso 15" y afirmó estar seguro de que tanto la policía boliviana como el Ministerio Público llevaron a cabo investigaciones en los otros pisos. Aun que, no proporcionó detalles específicos sobre las acciones llevadas a cabo en relación con las cámaras de seguridad de los pisos adyacentes.

“La intensa lluvia que cayó aquel día en Santa Cruz, indudablemente borró una serie de evidencias o elementos que hubieran servido para fortalecer aún más estas hipótesis de que fue un suicidio”, agregó.

En relación a la supuesta carta póstuma dejada por Colodro, en la que se lee: "Me engañaron, me abandonaron, me mataron...", el viceministro Aguilera sugiere la realización de una autopsia psicológica para disipar las críticas surgidas en torno a la investigación.



¿Qué es una autopsia psicológica?

La autopsia psicológica es una técnica forense que busca analizar y comprender los factores que pueden haber influido en la decisión de una persona de quitarse la vida. Esta evaluación se realiza a través de la revisión de evidencia documental, testimonios de familiares y amigos cercanos, así como el análisis de registros médicos y psiquiátricos, entre otros.