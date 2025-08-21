TEMAS DE HOY:
Violencia Feminicidio en La Paz Agresión

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Alcaldía de La Paz ordena desalojo de viviendas por riesgo de colapso en la Av. Francisco Bedregal

Debido a los constantes movimientos de terreno registrados en la avenida Francisco Bedregal, varias viviendas se encuentran afectadas y con peligro de desplome, habrá demolición controlada.

Jhovana Cahuasa

21/08/2025 17:50

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La Alcaldía Municipal de La Paz notificó a los propietarios para que desalojen sus hogares y se pueda iniciar con una demolición controlada en este sector, debido al eminente riesgo de desplome de viviendas en la avenida Francisco Bedregal.

Este aspecto es alarmante ya que tanto los propietarios, de los inmuebles, como los inquilinos, transeúntes y conductores que circulan por el lugar, corren riesgo ante un eventual desplome producto del deterioro estructural. 

El propósito de las autoridades ediles es prevenir posibles tragedias y garantizar la seguridad de la población.

Se prevé que los trabajos continúen hasta demoler todas las viviendas que se encuentran con mayor afectación.

Ver galería de fotos

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD