La Alcaldía Municipal de La Paz notificó a los propietarios para que desalojen sus hogares y se pueda iniciar con una demolición controlada en este sector, debido al eminente riesgo de desplome de viviendas en la avenida Francisco Bedregal.

Este aspecto es alarmante ya que tanto los propietarios, de los inmuebles, como los inquilinos, transeúntes y conductores que circulan por el lugar, corren riesgo ante un eventual desplome producto del deterioro estructural.

El propósito de las autoridades ediles es prevenir posibles tragedias y garantizar la seguridad de la población.

Se prevé que los trabajos continúen hasta demoler todas las viviendas que se encuentran con mayor afectación.

