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Aprehenden a dos personas por usar permisos de circulación falsos en Chuquisaca

Ambos conductores fueron trasladados a dependencias de la FELCC y permanecen a la espera de la determinación del juez electoral sobre su situación jurídica. 

Cristina Cotari

19/04/2026 14:15

El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, Iván Costas. Foto: Red Uno
Chuquisaca, Bolivia

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El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, Iván Costas, informó sobre los principales resultados de los operativos desplegados durante la segunda vuelta electoral en el departamento.

Según la autoridad policial, se reportó un caso considerado relevante en el que se halló a dos conductores con autorizaciones falsas de circulación.

“Se ha detectado a dos vehículos que circulaban con autorizaciones falsas, con sellos y firmas supuestamente del Tribunal Electoral Departamental, pero se verificó que eran documentos falsificados”, explicó Costas.

A raíz de este hecho, los dos conductores fueron aprehendidos y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanecen a la espera de la determinación del juez electoral sobre su situación jurídica.

Por otra parte, en el marco del control del Auto de Buen Gobierno, la Policía intervino un caso en horas de la madrugada por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Detalló que arrestó a ocho personas en estado de ebriedad flagrante y mencionó que  fueron arrestadas y trasladadas a celdas de conciliación ciudadana, mientras continúan los operativos de control durante la jornada electoral en el departamento.
 

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