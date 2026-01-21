La Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que este sábado 24 de enero se realizará un corte programado de sus servicios digitales, debido a labores técnicas en su sistema informático.

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión se extenderá desde las 18:00 hasta las 23:59, periodo en el que no estarán disponibles los sistemas tecnológicos de la institución.

“El corte programado se realizará el sábado 24 de enero de 2026, desde las 18:00 hasta las 23:59 horas, periodo en el cual los sistemas de servicios tecnológicos de la ATT no se encontrarán disponibles”, señala la entidad.

Según explicó la ATT, estos trabajos tienen como objetivo fortalecer la seguridad, estabilidad y correcto funcionamiento de su plataforma digital, a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Asimismo, la institución recomendó a la población tomar previsiones y realizar con anticipación cualquier trámite digital para evitar inconvenientes durante el horario de la interrupción.

