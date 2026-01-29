TEMAS DE HOY:
Balizas dañadas afectan ciclovía en pleno centro de Cochabamba

El deterioro de las balizas permite que vehículos se estacionen sobre la ciclovía, obligando a los ciclistas a circular por el carril motorizado.

Cristina Cotari

29/01/2026 11:39

la ciclovía de la calle Ecuador, entre la 25 de Mayo y la España. Foto: Red Uno
Cochabamba

Las balizas de la ciclovía de la calle Ecuador, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y España, se encuentran en mal estado, situación que ha provocado que conductores estacionen sus vehículos sobre la vía destinada a ciclistas, en pleno centro de Cochabamba.

De acuerdo con un recorrido por la zona, varias balizas fueron cortadas, otras se soltaron y algunas fueron derribadas tras accidentes, dejando la ciclovía sin protección ni señalización adecuada.

Esta situación obliga a los ciclistas que transitan por el centro de la ciudad a incorporarse al carril de vehículos motorizados, lo que incrementa el riesgo de accidentes y afecta la seguridad vial.

 

 

Usuarios de la ciclovía exigieron a la Alcaldía de Cochabamba la reposición de las balizas y la demarcación de la vía, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro tanto para ciclistas como para conductores.

Los ciclistas denunciaron que el problema persiste desde hace varias semanas y que, hasta el momento, no se adoptaron medidas para corregir la situación.

Desde la Alcaldía, se informó que las autoridades se pronunciarán en las próximas horas respecto a los trabajos de reposición y señalización en este tramo de la ciclovía.

