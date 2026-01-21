TEMAS DE HOY:
Bloqueo en Huarina por alza de pasajes afecta ruta al Lago Titicaca

El bloqueo en la vía El Alto–Huarina fue instalado esta mañana por pobladores que rechazan el alza de pasajes interprovinciales.

Juan Marcelo Gonzáles

21/01/2026 10:40

Foto: Bloqueo de Carretera en Huarina
El Alto

Pobladores del municipio de Huarina instalaron este miércoles un bloqueo sobre la carretera principal que conecta El Alto con el Lago Titicaca, en protesta por el incremento en los pasajes del transporte interprovincial.

La medida de presión se ejecutó en el ingreso a Huarina, lo que dejó incomunicados a municipios como Achacachi, Warisata y Sorata, y afecta a los viajeros que se desplazan hacia el norte del departamento de La Paz.

Los movilizados rechazan el presunto “abuso” por parte de las flotas y minibuses que operan en la ruta, y exigen que el pasaje entre El Alto y Huarina se mantenga en Bs 10. Según denuncian, el precio habría subido a Bs 15 en los últimos días, sin justificación oficial.

El bloqueo ocurre a pocos días de un feriado largo, generando incertidumbre entre los viajeros que planificaban descansar en poblaciones cercanas al Lago Titicaca.

La Policía Caminera aún no emitió un reporte oficial, pero recomienda a los conductores extremar precauciones, ya que la vía presenta piedras y escombros que obstaculizan el paso.

