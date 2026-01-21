Bloqueo en Huarina por alza de pasajes afecta ruta al Lago Titicaca

Pobladores del municipio de Huarina instalaron este miércoles un bloqueo sobre la carretera principal que conecta El Alto con el Lago Titicaca, en protesta por el incremento en los pasajes del transporte interprovincial.

La medida de presión se ejecutó en el ingreso a Huarina, lo que dejó incomunicados a municipios como Achacachi, Warisata y Sorata, y afecta a los viajeros que se desplazan hacia el norte del departamento de La Paz.

Los movilizados rechazan el presunto “abuso” por parte de las flotas y minibuses que operan en la ruta, y exigen que el pasaje entre El Alto y Huarina se mantenga en Bs 10. Según denuncian, el precio habría subido a Bs 15 en los últimos días, sin justificación oficial.

El bloqueo ocurre a pocos días de un feriado largo, generando incertidumbre entre los viajeros que planificaban descansar en poblaciones cercanas al Lago Titicaca.

La Policía Caminera aún no emitió un reporte oficial, pero recomienda a los conductores extremar precauciones, ya que la vía presenta piedras y escombros que obstaculizan el paso.

Mira la programación en Red Uno Play