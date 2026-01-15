Bolivia refuerza su seguridad aérea con apoyo de Estados Unidos

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), Boliviana de Aviación (BoA) y una delegación de la Transportation Security Administration (TSA) de Estados Unidos sostuvieron un nuevo encuentro de coordinación para reforzar la seguridad aérea y otros aspectos clave de la aeronáutica nacional.

El director general ejecutivo de NAABOL, Jaime Machicao, informó que estas acciones responden a instrucciones del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, con el objetivo de mejorar los servicios aeroportuarios y priorizar la atención y seguridad de los pasajeros.

“Todas estas tareas buscan elevar la calidad del servicio y brindar una atención oportuna a los requerimientos de los usuarios”, señaló Machicao.

En la reunión participaron también el gerente general de BoA, Juan José Galvarro, y representantes de la TSA, con quienes se abordaron temas vinculados a la seguridad de la aviación civil, en el marco de las mejores prácticas y estándares internacionales.

Machicao destacó la importancia de la visita de la delegación estadounidense y la coordinación interinstitucional, remarcando que garantizar la seguridad de los usuarios en las principales terminales aéreas del país es una prioridad.

Más trabajos en aeropuertos

Como parte del fortalecimiento operativo, esta semana se iniciaron trabajos de pintado de señalización horizontal en la plataforma del Aeropuerto Teniente Jorge Henrich Araúz de Trinidad, con el fin de optimizar las condiciones operativas y reforzar los estándares de seguridad.

Además, se realizó la fumigación de la terminal de pasajeros, contribuyendo a un entorno más seguro y adecuado para los usuarios.

