Buscan a seis sicarios encapuchados tras sangriento ataque en el Urubó

A una semana del violento crimen donde un joven perdió la vida en el Urubó, la Policía y la Fiscalía intensifican la búsqueda de seis sicarios que participaron en el acribillamiento. Las autoridades analizan minuciosamente las cámaras de vigilancia del sector para reconstruir la ruta de escape de los atacantes.

El fiscal del caso informó que entre hoy y mañana se tomarán más de 18 declaraciones testificales y se realizará un barrido completo de las imágenes de seguridad.

"Tenemos dificultad por la falta de nitidez y el uso de capuchas, sin embargo, contamos con modelos y marcas de los vehículos para hallar elementos probatorios", señaló la autoridad.

Aunque las placas de control no son plenamente visibles todavía, el análisis de las cámaras aledañas permite establecer avances significativos en la identificación de la logística criminal. Las investigaciones continúan bajo un estricto despliegue operativo con el objetivo de esclarecer este hecho de sangre a la brevedad posible.

