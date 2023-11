Buscan a una niña en el Chapare que desapareció durante el recreo en su colegio

Cochabamba

"Por favor, a mi hija me lo han secuestrado" Dijo el padre de la niña que lleva desaparecida dos días.

Padres de familia de la localidad de Cesarzama se encuentran en alerta tras la desaparición de una pequeña niña de ocho años este pasado lunes en el trópico de Cochabamba.

Según la denuncia de su familia, la menor pudo haber sido interceptada por dos mujeres, ya que desapareció mientras se encontraban en recreo, una vez que el timbre sonó, todos los niños regresaron a clases, excepto ella.

“Mi hija a las 09:20 a.m. más o menos del primer recreo ha desaparecido, mi hija no se sabe quién ha llevado, quisiera que me ayuden. Estaba en el colegio y del colegio ha salido al recreo, ya no ha vuelto a entrar, su profesor me llamo del chaco, he salido y ya no he visto más a mi hija”, relató el afligido padre.