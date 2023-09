El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envió una nueva carta, desde el penal de Chonchocoro, en la que denuncia "hechos de corrupción" en torno a la construcción del tramo 2 del proyecto carretero de Santa Cruz - Las Cruces - Buena Vista.

Camacho asegura que la insistencia del gobierno de Luis Arce en construir el tramo 2 de la carretera, se debe a que autoridades y dirigentes, del Movimiento Al Socialismo (MAS), "planean cuotear los terrenos del acuífero" en una operación que involucra la suma de 40 millones de dólares.

El Gobernador de Santa Cruz aseguró que mientras él siga en el cargo no permitirá que una carretera afecte los acuíferos y se comprometió a seguir defendiendo el departamento.

Camacho también felicitó al pueblo cruceño y a sus instituciones por defender el agua. Criticó lo que considera una doble moral por parte del gobierno centralista, que, según él, ahora promueve un bloqueo en lugar de proteger los intereses de Santa Cruz.

“Ahora quienes rechazan, enjuician y meten preso a los ciudadanos por hacer paros y bloqueos, son los organizadores de un bloqueo exigiendo la construcción de una carretera que les permita vender lotes. Ahora no hablan de daño económico al Estado, no hablan de atentados contra la libertad de locomoción de los ciudadanos. El cinismo y la desesperación por captar dinero de la corrupción parece no tener límites para el gobierno centralista”, añadió.