Cámaras captan a un hombre robando plantas de una jardinera en Cochabamba

Un hecho insólito ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y Calama de Cochabamba: un hombre fue grabado por cámaras de seguridad mientras robaba dos plantas de pino de una jardinera, pese a que estaban protegidas con alambres.

Según las imágenes, el sujeto utilizó un alicate para cortar los protectores y llevarse los pinos. Tras retirar la primera planta, regresó minutos después para sustraer la segunda.

Los vecinos del sector expresaron su indignación y pidieron a las autoridades identificar y sancionar al responsable.

“Colocamos las jardineras porque los comerciantes ocupan parte de la acera, hacen desdobles de puestos y no se puede transitar bien; por eso hemos colocado las jardineras", dijo una vecina.

Sin embargo, advirtió que sospechan que los mismos comerciantes son los que retiran las plantas para colocar sus mercancías.

Los comerciantes negaron estar involucrados en la sustracción de las plantas, pero reconocieron que las jardineras les impiden instalar sus puestos de venta.

