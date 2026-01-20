VIDEO: Cámaras captan el audaz robo a una tienda en El Alto; los delincuentes actuaron en grupo

Un nuevo hecho de inseguridad pone en alarma a los vecinos de la zona Nueva Esperanza, en la ciudad de El Alto. Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que un grupo de delincuentes ingresó a una tienda para perpetrar un robo.

En el material audiovisual se observa cómo los sujetos operan con total coordinación. Mientras uno de ellos vigila para alertar sobre la presencia de transeúntes o patrullas, otro abre la puerta de la tienda; una vez que logra su cometido, fingen que se retiran del lugar.

Minutos después, con movimientos rápidos y calculados, se dirigen hacia la esquina dando alerta a un vehículo blanco, para que el mismo se estacione en puertas de la tienda.

Del vehículo descienden dos sujetos, quienes ingresan rápidamente al lugar y sustraen los objetos de valor. El chofer baja del vehículo para ayudarlos y de manera veloz perpetran el delito.

En las imágenes se observa además pasar a un minibús de transporte público, momento en el cual los delincuentes disimulan su accionar; tras cargar los objetos de valor, huyen del lugar. En las imágenes se observan claramente la inseguridad en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play