Escándalo en Oruro: Investigan video de un policía bailando con dos reclusas extranjeras dentro de su oficina

En las imágenes, se observa a un oficial de la Policía Boliviana bailando junto a dos privadas de libertad de nacionalidad extranjera en dependencias policiales.

El hecho, que habría ocurrido en el recinto penitenciario de La Merced, ha activado de inmediato procesos penales y disciplinarios internos para sancionar el comportamiento del efectivo y determinar el grado de permisividad dentro del penal.

Según el reporte oficial, el encuentro no tuvo lugar en las celdas, sino en una oficina administrativa de la Dirección de Régimen Penitenciario de Oruro. Las reclusas, implicadas en casos de tráfico ilícito de sustancias controladas, aparecen en un ambiente de confianza junto al uniformado, quien hasta hace poco cumplía funciones en dicho recinto.

“Vamos a esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y establecer las sanciones que correspondan”, afirmó el director de Régimen Penitenciario, subrayando que las unidades de Transparencia e Inspectoría Departamental ya han tomado control de la investigación.

El director de Régimen Penitenciario informó que el video dataría de noviembre de 2025. Un mes después, en diciembre, el oficial fue cambiado de destino y desvinculado de esa unidad. Sin embargo, tras la revelación pública de las imágenes, el efectivo no ha sido localizado en su nuevo puesto.

Actualmente, las internas extranjeras permanecen recluidas bajo el mismo régimen de detención preventiva, mientras que la Policía busca al oficial para que preste su declaración informativa.

