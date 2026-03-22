Chuquisaca: Luis Ayllon lidera para Gobernador con 35,1% de los votos

Los resultados preliminares al 90% del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la jornada de votación de este domingo posicionan a Luis Ayllon con un sólido 35,1% de los votos válidos. Esta tendencia lo señala como el virtual ganador de la Gobernación de Chuquisaca, consolidando una ventaja que sus seguidores ya celebran en las principales plazas de la capital.

Para este proceso, el Tribunal Electoral Departamental consolidó un padrón de 370.517 ciudadanos habilitados para sufragar en todo el territorio chuquisaqueño. La logística demandó la movilización de 10.548 jurados electorales, quienes custodiaron la transparencia del voto en las mesas de sufragio distribuidas tanto en el área urbana como en las provincias.

Tras el cierre de las mesas, el Órgano Electoral recordó que los ciudadanos rezagados deberán cancelar una multa de Bs 660 para obtener su certificado de exención. Por su parte, los jurados que abandonaron sus funciones enfrentan sanciones de hasta Bs 1.650.

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