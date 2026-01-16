Cinco aprehendidos tras operativo antidroga en el Trópico de Cochabamba

Un operativo de alto riesgo ejecutado por efectivos de Umopar Chapare permitió la incautación de casi 200 turriles de sustancias químicas controladas en la central Eterazama, municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba. La intervención derivó en una violenta reacción de pobladores de la zona.

Como resultado del operativo, cinco personas fueron aprehendidas por su presunta implicación en la custodia y recuperación del cargamento ilegal. Entre los aprehendidos se encuentra un sujeto identificado como el principal responsable del acopio y manejo de precursores químicos.

Según el informe oficial de Umopar, se secuestraron 116 turriles de acetato, 15 tambores de clorhidrato y otras sustancias controladas, además de nueve vehículos y dos inmuebles que eran utilizados como depósitos clandestinos.

Las autoridades señalaron que los cinco aprehendidos mantienen un vínculo directo tanto con los bienes secuestrados como con las agresiones físicas sufridas por los efectivos policiales durante el operativo.

La situación se tornó crítica cuando una multitud de alrededor de 500 personas rodeó a las patrullas policiales. Armados con piedras, palos, petardos y troncos, los pobladores intentaron bloquear las vías de escape para impedir el retiro del cargamento ilícito.

Como consecuencia de los ataques, dos policías resultaron con heridas de consideración en la cabeza, producto de pedradas lanzadas a corta distancia, y actualmente reciben atención médica.

El caso se encuentra en investigación y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

Foto: captura de video

