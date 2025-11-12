Colegio Médico se reunirá con la ministra de Salud para definir una agenda técnica nacional

El Colegio Médico de Bolivia confirmó que este miércoles a las 18:00 se llevará a cabo una reunión con la recientemente posesionada Ministra de Salud en la ciudad de La Paz.

La convocatoria surge tras una solicitud formal del ente colegiado, que busca establecer una mesa de trabajo conjunta para atender las principales necesidades del sistema sanitario nacional.

“Hemos recibido la invitación oficial del Ministerio y valoramos la apertura de la señora ministra para escuchar las demandas del sector salud”, informó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoategui.

Anzoátegui destacó la predisposición de la autoridad para dialogar, calificando su actitud como “audaz y técnica”, en contraste con gestiones anteriores.

“Después de más de 20 años, por fin se abre un espacio de coordinación con el Ministerio de Salud. Nuestros profesionales están dispuestos a coadyuvar en la gestión de la Ministra para beneficio del pueblo boliviano”, aseguró.

Durante el encuentro, el Colegio Médico presentará una propuesta de trabajo basada en cuatro pilares fundamentales: infraestructura, recursos humanos, crecimiento vegetativo e institucionalización.

“Necesitamos una agenda clara para conformar comisiones técnicas que trabajen sobre estos temas. Es fundamental conocer el presupuesto, la fuente de recursos y garantizar la autonomía departamental en la gestión sanitaria”, explicó Anzoátegui, haciendo referencia al compromiso del Gobierno de establecer un esquema de financiamiento “50-50”.

Finalmente, Anzoátegui expresó su esperanza de que esta reunión sea el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Ministerio y el sector médico.

