Comunarios de Colchani bloquean la carretera Oruro – Uyuni

Cargando...

Comunarios de Colchani del Municipio de Uyuni, determinan bloqueo indefinido en la carretera a Uyuni – Oruro, exigen la paralización del proyecto de una planta procesadora de sal en la provincia Nor Lípez del municipio de Colcha K en Potosí.

El pasado martes 14 de febrero, pobladores de la comunidad de Colchani, marcharon exigiendo un diálogo con autoridades departamentales, municipales, representantes del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Ministerio de Planificación y representantes de la Federación de Trabajadores Campesinos de Altiplano Sud (FRUTCAS), para que expliquen el por qué se construye una planta procesadora de sal en la provincia Nor Lipez y no así en su localidad.

Luego de una extensa explicación a los manifestantes por parte del Alcalde de Uyuni, Eusebio Lópéz y un Concejal, no se logró llegar a un acuerdo y determinaron realizar el bloqueo de 24 horas anunciado en su pliego petitorio. Además, en el mismo pronunciamiento declararon enemigos a los ejecutivos de FRUTCAS y desconocieron la organización.

‘‘El gobierno central ha lanzado financiamiento para cada municipio de Bolivia para que puedan hacer su proyecto, en el caso de Uyuni, yo he hecho una fábrica de losetas’’, explicaba el alcalde a un grupo de protestantes.

Cargando...

Señaló además que autoridades de la localidad de Colcha K presentaron su propio proyecto de una planta procesadora de sal, en convenio con FPS, el cual fue aprobado. ‘‘Está aprobado su proyecto, sobre esta situación, yo como municipio de Uyuni, no tengo que ver en absolutamente nada, esta planta es netamente administración del municipio, no es de la comunidad’’, indicó.

Así mismo, informó a los comunarios que como alcalde no tiene permiso de explotar la materia prima debido a que el salar de Uyuni está considerado como reserva fiscal, ‘‘no puedo presentar petición, no puedo hacer nada, es por eso que no he presentado esa planta procesadora’’, remarcó López.

Este bloqueo indefinido además de significar un perjuicio al turismo, también afecta al sector de transporte interdepartamental, según información vertida en redes, los choferes de Villazon y Tupiza expresaron su molestia por el cierre de carreteras.

Cargando...