Confirman la renuncia de Raúl Mayta, viceministro de Exploración de Hidrocarburos

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, confirmó este jueves la renuncia de Raúl Mayta, quien hasta la fecha ejercía como viceministro de Exploración de Hidrocarburos.

“La única renuncia hasta el momento es la del viceministro de Exploración de Hidrocarburos”, afirmó Torrico en conferencia de prensa.

Según la autoridad, otros funcionarios también presentaron su renuncia, pero solicitaron que su salida se concrete una vez que otra autoridad asuma el cargo y cierre los temas pendientes en sus respectivas áreas.

“No se trata de maquillaje. Han pedido que venga alguien que pueda cerrar el tema en sus departamentos”, agregó.

Torrico descartó que las dimisiones tengan motivaciones políticas o estén relacionadas con hechos irregulares. Aseguró que se trata de movimientos normales en la gestión pública y que los funcionarios no han abandonado el país.

“No creo que hay que tratarlos de ratas ni cosas por el estilo. Todos tienen derecho a hacerlo. Están aquí, pueden llamarlos”, expresó.

Añadió que el Gobierno ha actuado con responsabilidad y que su prioridad ha sido mantener la paz.

