Consejo de la Magistratura simplifica el trámite de apostillado del REJAP en Cochabamba

El Consejo de la Magistratura simplificó el procedimiento de apostillado y legalización del certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), un documento necesario para viajar al exterior o realizar trámites de residencia.

La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, informó que ahora los trámites se realizan en el día y precisó que la medida busca evitar cobros irregulares por agilizar el procedimiento.

Antes, los interesados debían esperar hasta cinco días para que su certificado fuera legalizado, apostillado y validado con la firma digital, lo que generaba molestias y, en algunos casos, hacía que la gente recurriera a abogados o tramitadores, pagando incluso hasta 2.000 bolivianos para agilizar el proceso, explicó.

“Estamos evitando que los ciudadanos regresen dos veces, paguen a terceros y que ocurran actos de corrupción. El documento se entrega en el momento”, sostuvo.

Alcocer detalló que las ventajas del nuevo sistema son que los documentos se entregan en el día y se eliminan esperas y filas prolongadas.

A pesar de la simplificación, las oficinas han registrado una alta demanda de solicitudes, pero una vez que el ciudadano llega a la ventanilla, se retira con su certificado en mano, puntualizó la representante distrital del Consejo de la Magistratura.





Mira la programación en Red Uno Play