Consejo de la Magistratura simplifica el trámite de apostillado del REJAP en Cochabamba

La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, informó que ahora  los trámites se realizan en el día y precisó que la medida busca evitar cobros irregulares por agilizar el procedimiento. 

Cristina Cotari

21/01/2026 10:30

Foto: Red Uno
Cochabamba

El Consejo de la Magistratura simplificó el procedimiento de apostillado y legalización del certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), un documento necesario para viajar al exterior o realizar trámites de residencia.

La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, informó que ahora  los trámites se realizan en el día y precisó que la medida busca evitar cobros irregulares por agilizar el procedimiento. 

 

 

 

Antes, los interesados debían esperar hasta cinco días para que su certificado fuera legalizado, apostillado y validado con la firma digital, lo que generaba molestias y, en algunos casos, hacía que la gente recurriera a abogados o tramitadores, pagando incluso hasta 2.000 bolivianos para agilizar el proceso, explicó.

“Estamos evitando que los ciudadanos regresen dos veces, paguen a terceros y que ocurran actos de corrupción. El documento se entrega en el momento”, sostuvo.

Alcocer detalló que las ventajas del nuevo sistema son que los documentos se entregan en el día y se  eliminan esperas y filas prolongadas.

A pesar de la simplificación, las oficinas han registrado una alta demanda de solicitudes, pero una vez que el ciudadano llega a la ventanilla, se retira con su certificado en mano, puntualizó la representante distrital del Consejo de la Magistratura.


 

