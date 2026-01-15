Constructores denuncian que empeñan sus herramientas por falta de pagos de la Alcaldía de Cochabamba

Pese al compromiso de la Alcaldía de efectuar los pagos la próxima semana, los trabajadores mantienen una vigilia en la plaza 14 de Septiembre.
15/01/2026 13:09
La falta de pagos por obras ejecutadas en 2023 tiene a varios constructores y trabajadores de Cochabamba entre la espada y la pared. Algunos, para cumplir con sus deudas y mantener el sustento familiar, se han visto obligados a empeñar sus propias herramientas de trabajo.
“Hemos empeñado nuestras herramientas por tema de deudas, también para poder solventar algo, como no podemos pagar”, confesó Rodríguez.
“Como no hay plata, tengo problemas. Hemos hecho las obras, ahora queremos que nos paguen”, agregó.
Otro trabajador expresó su incertidumbre y esperanza. “Ojalá nos pague, dicen el martes, ojalá sea así para que nosotros también podamos librarnos de nuestras deudas y recuperar lo que empeñé”., acotó.
Por su parte, el director de Comunicación e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, dijo que existen observaciones a las planillas de pago de las obras ejecutadas entre el 2022 y 2023 y eso no se corrige de un momento a otro, pero que existe la predisposición para dar solución al conflicto.
