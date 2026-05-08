Contaminación fecal en el agua: activan plan de monitoreo en Trinidad

El Gobierno desplegó una serie de acciones técnicas e interinstitucionales para monitorear la calidad del agua potable en la ciudad de Trinidad, luego de la alerta sanitaria emitida por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni por presunta contaminación fecal en el suministro distribuido por la Cooperativa de Agua Trinidad (Coatri Ltda).

La directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Liesel Ramírez Gegner, coordina su intervención con representantes de instituciones técnicas y autoridades locales.

Según el reporte oficial, las actividades comenzaron con una reunión interinstitucional en la que participaron representantes del SIB Beni, el Colegio de Ingenieros Civiles de Trinidad, el Sedes Beni, la EPSA Coatri, SAMUTRI y técnicos de la AAPS, además del diputado beniano Henrry Balderrama.

Durante el encuentro se acordó ejecutar un plan de monitoreo y toma de muestras en distintos puntos del sistema de distribución de agua potable con el objetivo de identificar y sectorizar de manera precisa las áreas afectadas.

Posteriormente, los equipos técnicos realizaron inspecciones y muestreos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, el tanque elevado Pompeya y en redes de distribución correspondientes a las zonas 2, 3, 4 y 5 de la ciudad, priorizando los sectores donde vecinos expresaron preocupación por la calidad del servicio.

Gobierno toma muestras y evalúa calidad del agua en Trinidad. Foto: AAPS Además, en horas de la noche se efectuó el retrolavado de filtros de arena en la planta de tratamiento como parte de las tareas operativas destinadas a mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento.

Las autoridades informaron que las evaluaciones técnicas y el monitoreo continuarán en los próximos días mediante coordinación permanente entre las instituciones involucradas para resguardar la calidad del agua y garantizar la atención a la población trinitaria.

Sedes alerta contaminación

La intervención se realizó después de que el director del Sedes Beni, Rubén Pierre Torres Yepez, confirmara la detección de contaminación fecal, presencia de bacterias y ausencia total de cloro residual en el agua distribuida en los barrios Conavi, Pompeya, Villa Corina y Fátima.

Ante esta situación, el Sedes recomendó a la población hervir el agua por al menos tres minutos antes de consumirla o utilizar agua embotellada para beber, cocinar y lavar alimentos hasta nuevo aviso.

Gobierno toma muestras y evalúa calidad del agua en Trinidad. Foto: AAPS

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