Crimen pasional en Montero: Fiscalía indaga asesinato y tentativa de feminicidio

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, investiga el violento hecho ocurrido en un mercado del municipio de Montero (Santa Cruz), donde un hombre atacó con un cuchillo a una mujer y a su pareja. El varón murió en el lugar, mientras que la mujer permanece internada en terapia intensiva.

El caso se investiga bajo dos tipos penales: asesinato, por la muerte del hombre, y tentativa de feminicidio, por las graves heridas provocadas a la mujer.

“Existen dos procesos investigativos iniciados. Uno en la FELCV, debido a que la víctima mujer resultó lesionada con un arma punzocortante por parte del agresor, quien habría sido su expareja. También se abrió otro proceso en la FELCC por el presunto delito de asesinato”, informó el fiscal Luis La Fuente.

El cuerpo de la víctima fatal fue sometido a un examen médico forense para determinar la cantidad de heridas y las causas exactas de la muerte.

“Estamos a la espera de la autopsia médico legal para establecer y cuantificar las lesiones y confirmar la causa del deceso”, añadió el fiscal.

Entre las primeras hipótesis, las autoridades manejan un móvil pasional.

“La primera hipótesis es que se trata de un hecho pasional. El agresor está en calidad de aprehendido e internado, ya que presenta una herida profunda en el cuello que él mismo se provocó después del ataque”, señaló el representante del Ministerio Público.

El hombre fue intervenido quirúrgicamente bajo custodia policial y será imputado una vez se recupere.

Mira la programación en Red Uno Play