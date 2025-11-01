Identifican al hombre asesinado en Montero: deja a dos hijas en la orfandad y su familia exige justicia

Continúa la investigación por el brutal ataque con arma blanca registrado en un mercado del municipio de Montero (Santa Cruz), donde un hombre apuñaló a una mujer y a su pareja, provocando la muerte de este último. La Fiscalía confirmó que el hecho tiene un móvil pasional.

La víctima fatal fue identificada como Pascual Chambi, de 39 años, natural de Sucre. Su familia llegó hasta la morgue local para reconocer el cuerpo y exigir justicia por el crimen.

“Dos hijas tiene. Él en el Chaco trabajaba, sembraba yuca y criaba vaquitas”, contó una de sus familiares, visiblemente afectada.

Los parientes pidieron la máxima sanción para el agresor, quien también intentó quitarse la vida tras el ataque.

“Pedimos justicia. Él no fue un perro para que le hagan así. Cualquier problema que hayan tenido se podía arreglar, pero pasó esto”, expresó una prima del fallecido.

La familia aguarda los resultados de la autopsia médico legal para conocer las causas precisas del deceso y se mantiene atenta al estado de salud de la mujer herida, quien continúa en terapia intensiva.

