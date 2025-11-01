TEMAS DE HOY:
Fatal accidente en Los Yungas: minibús chocó contra una barrera y reportan al menos tres muertos

El vehículo de transporte público se estrelló contra una barrera metálica en la carretera Cota Pata–Santa Bárbara. Entre los seis heridos hay un niño de ocho años.

Silvia Sanchez

01/11/2025 13:53

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Un fatal accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado en la carretera Cota Pata–Santa Bárbara, a la altura del sector de Unduavi, ruta de ingreso a los Yungas de La Paz.

Un minibús de transporte público se estrelló contra la barrera metálica de seguridad instalada al borde de la vía, dejando como saldo tres personas fallecidas y al menos seis heridos, entre ellos un niño de ocho años.

De acuerdo con el reporte preliminar y las imágenes difundidas en redes sociales, el vehículo pertenecía al Sindicato de Transporte “Yungueña” de Santa Rosa de Quilo Quilo y había partido desde la zona de Suapi, en el municipio de Coroico, con destino a la ciudad de La Paz.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a distintos centros médicos de la sede de Gobierno debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades de Tránsito aún investigan las causas del siniestro y se aguarda un informe oficial para determinar las circunstancias del hecho.

Imagen captura RR.SS.
Imagen captura RR.SS.

 

