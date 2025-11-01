Fatal accidente en Los Yungas: minibús chocó contra una barrera y reportan al menos tres muertos

Un fatal accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado en la carretera Cota Pata–Santa Bárbara, a la altura del sector de Unduavi, ruta de ingreso a los Yungas de La Paz.

Un minibús de transporte público se estrelló contra la barrera metálica de seguridad instalada al borde de la vía, dejando como saldo tres personas fallecidas y al menos seis heridos, entre ellos un niño de ocho años.

De acuerdo con el reporte preliminar y las imágenes difundidas en redes sociales, el vehículo pertenecía al Sindicato de Transporte “Yungueña” de Santa Rosa de Quilo Quilo y había partido desde la zona de Suapi, en el municipio de Coroico, con destino a la ciudad de La Paz.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a distintos centros médicos de la sede de Gobierno debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades de Tránsito aún investigan las causas del siniestro y se aguarda un informe oficial para determinar las circunstancias del hecho.

Imagen captura RR.SS.

