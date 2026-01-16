TEMAS DE HOY:
Crisis en salud en Santa Cruz: trabajadores cumplen tercer día de paro por sueldos atrasados

Ante la falta de respuesta del municipio y la gobernación, el comité de huelga advierte con extender las medidas de presión la próxima semana.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/01/2026 22:11

Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz enfrenta una grave crisis en el sector salud, luego de que los trabajadores cumplieran este jueves tres días de paro y anunciaran la posibilidad de una nueva medida de presión la próxima semana.

El conflicto surge por el incumplimiento de pagos salariales por parte del municipio y la Gobernación. Según representantes sindicales, más de 400 trabajadores de ítem y más de 5.000 contratados no han recibido los sueldos correspondientes a noviembre y diciembre.

Ronny Villegas, presidente del comité de huelga, señaló: “Aún no hemos recibido los sueldos de noviembre y diciembre. Son dos meses de salario que nos adeudan y la situación es insostenible”.

Respecto a la falta de pronunciamiento municipal, Villegas agregó: “El alcalde no dice nada. Solo escuchamos por los medios que supuestamente se están pagando los sueldos, pero los montos no llegan a nuestras cuentas”.

Los trabajadores analizan un nuevo paro de 120 horas que podría comenzar el lunes 19 y extenderse hasta el viernes 23 de enero. “Mañana definiremos si entramos en paro toda la próxima semana. La situación no tiene solución hasta el momento”.

En el Hospital San Juan de Dios, uno de los centros afectados, se mantiene un paro de 96 horas que impacta los tres niveles del sistema de salud.

En el lugar solo se está atendiendo emergencia e internación; las consultas externas están suspendidas, mientras familias enteras esperan afuera del hospital sin poder ser atendidas.

 

