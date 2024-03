Dan de alta a la niña de 11 años, violada por su padrastro; tiene 7 meses de gestación

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes 15 de marzo, la Maternidad Percy Boland dio de alta a una menor de 11 años que fue víctima de violación por parte de su padrastro en el municipio de Santa Rosa del Sara, en el departamento de Santa Cruz. Actualmente, la niña se encuentra con 7 meses de gestación.

La menor reveló que sufrió abuso sexual a su maestra, lo que llevó a la realización de una denuncia. El acusado fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto mediante un procedimiento abreviado. A pesar de la delicada situación, la niña decidió continuar con el embarazo.

“La niña decidió tener al bebé, pero será riesgoso el embarazo. Los médicos respetaron la decisión de la menor, al momento todo marcha bien. El bebé se encuentra en buen estado de salud (...) Me enteré cuando estaba en una reunión del pueblo, la semana pasada. No me di cuenta, no me dijo nada, nunca me contó nada (...) Mi hija está asustada con todo lo que pasó, trabajaba todo el día al chaco”, declaró la madre de la pequeña, la pasada jornada.

“Ayer la quisieron operar, pero ella no quiso (...) Mamá me quieren hacer cosas malas me dijo, no quería que mataran al bebé, esperaré a que nazca, me dijo mi hija (...) Mi hijo mayor me pidió que la cuidemos a su hermana, está molesto por lo que pasó, tiene que pagar por lo que hizo me dijo”, agregó la progenitora.