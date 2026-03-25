Densa neblina cubre Cochabamba y anuncian lluvias hasta el sábado

Una densa neblina cubrió gran parte de Cochabamba la mañana de este miércoles, mientras el pronóstico meteorológico anticipa lluvias en distintas regiones del departamento hasta el sábado.

El director regional del Senamhi, Erick Sosa, explicó que este fenómeno se debe a la acumulación de humedad en los valles, que se condensa en superficie cuando se registran descensos de temperatura en horas de la mañana.

“Se han generado condiciones convectivas, es decir, hemos acumulado bastante humedad. Cuando hay cambios de temperatura, esta humedad se condensa y se presenta la neblina en distintos sectores”, señaló.

Detalló que las temperaturas mínimas registradas favorecen este comportamiento, con valores cercanos o inferiores a los 11 grados Celsius, lo que intensifica la condensación, especialmente en zonas con pendiente, mientras que en áreas más planas el fenómeno puede ser menos perceptible.

Pronóstico

En cuanto al pronóstico, Sosa indicó que entre el miércoles 25 y el sábado 28 de marzo se prevén precipitaciones en varias regiones. En la zona andina se esperan lluvias durante los cuatro días, con acumulados que oscilarán entre 6 y 15 milímetros.

En los valles, las lluvias serán generalizadas, aunque este miércoles se anticipan eventos leves que no superarían el milímetro. Sin embargo, entre jueves y sábado se prevé mayor intensidad.

Para la región del trópico, no se esperan lluvias este miércoles, pero entre jueves y sábado los acumulados podrían superar los 20 milímetros.

Asimismo, el Senamhi emitió dos avisos hidrológicos: uno de nivel rojo, que advierte posibles desbordes en la cuenca del río Chapare y sus afluentes, y otro de nivel naranja para el resto del departamento, ante incrementos súbitos en los niveles de los ríos y flujos turbulentos.



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