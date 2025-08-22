Denuncian que candidatos de Morena están registrados en las listas de PDC

El delegado alterno del Partido Demócrata Cristiano, Victor Hugo Velasco, denunció que el candidato a primer senador de PDC por La Paz es militante de la organización política Morena.

“El operador, número 1, el señor Nicanor Gonzalo Cochi, que es primer senador en El Alto fue electo, era el operador de Eva Copa”, reveló Velasco.

El delegado alterno de PDC aseguró que existen otros casos en el departamento de Santa Cruz que serán develados en los próximos días, así también afirmó que algunas casas de campañas por el voto nulo, ahora son casa de campaña de PDC.

“Las casas de campaña donde era nulo ahora está la estrella del PDC. En el norte, las oficinas que eran de Evo, del MAS ahora es del PDC”, sostuvo.

Entre tanto, el diputado electo del PDC, Ricardo Rada afirmó que las autoridades elegidas fueron por consenso con los sectores sociales.

“Las listas en Santa Cruz, las consensuamos entre los cruceños, seguramente los de La Paz y El Alto, la consensuaron entre ellos; hay que investigar si son o no de Morena. Si es de Morena, no son del MAS porque a ella la expulsaron”, afirmó Rada.

