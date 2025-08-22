TEMAS DE HOY:
Agresión a mujer Delincuencia Explosión de vehículo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Denuncian que candidatos de Morena están registrados en las listas de PDC

El delegado alterno de PDC, Victor Hugo Velasco aseguró que existen otros casos en el departamento de Santa Cruz que serán develados en los próximos días.

Naira Menacho

21/08/2025 22:30

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El delegado alterno del Partido Demócrata Cristiano, Victor Hugo Velasco, denunció que el candidato a primer senador de PDC por La Paz es militante de la organización política Morena.

“El operador, número 1, el señor Nicanor Gonzalo Cochi, que es primer senador en El Alto fue electo, era el operador de Eva Copa”, reveló Velasco.

El delegado alterno de PDC aseguró que existen otros casos en el departamento de Santa Cruz que serán develados en los próximos días, así también afirmó que algunas casas de campañas por el voto nulo, ahora son casa de campaña de PDC.

“Las casas de campaña donde era nulo ahora está la estrella del PDC. En el norte, las oficinas que eran de Evo, del MAS ahora es del PDC”, sostuvo.

Entre tanto, el diputado electo del PDC, Ricardo Rada afirmó que las autoridades elegidas fueron por consenso con los sectores sociales.

“Las listas en Santa Cruz, las consensuamos entre los cruceños, seguramente los de La Paz y El Alto, la consensuaron entre ellos; hay que investigar si son o no de Morena. Si es de Morena, no son del MAS porque a ella la expulsaron”, afirmó Rada.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD