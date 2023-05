Santa Cruz, Bolivia

En el mercado Mutualista, una comerciante que vende joyas de oro fue víctima de una estafa perpetrada por un individuo que compró un collar por un valor de Bs 1.800. El pago se realizó a través de un código QR, pero el dinero nunca llegó a la cuenta de la vendedora. Este incidente marca el octavo caso similar que ha ocurrido en este mercado.

La comerciante afectada relató su experiencia: “Ese día vinieron a comprarme y me preguntaron cuánto costaba una cadenita. Les dije que eran 1.800 bolivianos. Entonces, me dijeron que la iban a llevar, pero antes me dijeron que volverían porque no tenían megas en su teléfono. Me pidieron que les pasara mi código QR y así lo hice, pero nunca recibí el pago. Finalmente, me dijeron que ya habían transferido el dinero, por lo que les saqué una foto como prueba. Fui al banco para verificar si la transferencia se había realizado, pero me informaron que esa persona no existía y que todo era falso”.