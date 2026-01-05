Diálogo por el DS 5503 entra en cuarto intermedio y se instalarán seis mesas técnicas

Cerca de las 15:00, la reunión que inició el Gobierno con distintas organizaciones movilizadas en rechazo al Decreto Supremo 5503 ingresó en un cuarto intermedio hasta este martes a las 9:00, cuando se instalarán seis mesas técnicas.

Las mesas de trabajo abordarán las temáticas de Reforma del Estado, Recursos Naturales, Sostenibilidad de los carburantes, Régimen Tributario, Seguridad Alimentaria y Estabilidad Laboral.

El viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Linares, pidió que por el tema de la gran representatividad en este encuentro que cada mesa pueda estar conformada por dos representantes por cada mesa de trabajo y liderada por un viceministro del Gobierno.

“La idea es que cada mesa trabaje por tiempo y materia y que los resultadas de cada una de ellas lleguen a un nuevo diálogo como este”, señaló Linares.

Noticia en desarrollo...

