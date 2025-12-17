TEMAS DE HOY:
Diputados debate en grande el Presupuesto General del Estado 2026

Desde el Ejecutivo se informó que la revisión del Presupuesto General del Estado buscará optimizar la asignación de recursos, garantizar la sostenibilidad fiscal y responder a las principales necesidades del país, en el marco de la actual coyuntura económica. 

Hans Franco

17/12/2025 17:53

Foto: Diputados inicia sesión para debatir el PGE 2026
La Paz

La Cámara de Diputados inició este miércoles el tratamiento en grande del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, proyecto de ley que fue remitido por el gobierno del expresidente Luis Arce antes de concluir su mandato.

El debate se desarrolla en un contexto político de transición, luego de que el actual gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, anunciara su intención de revisar y modificar el presupuesto hasta febrero, con el objetivo de adecuarlo a las nuevas prioridades económicas y de gestión.

Desde el Ejecutivo se informó que la revisión del PGE buscará optimizar la asignación de recursos, garantizar la sostenibilidad fiscal y responder a las principales necesidades del país, en el marco de la actual coyuntura económica.

En la sesión se hizo presente el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien respondió las preguntas de los legisladores y calificó al presupuesto del MAS como “desastroso” por lo que se trabaja en su modificación hasta el mes de febrero.

El ministro recordó a los legisladores que, aunque la Asamblea rechace la aprobación del PGE, de todas formas, entrará en vigencia desde el 1 de enero, como lo establece el artículo 158, numeral 11 de la Constitución Política del Estado, el cual señala que si el legislativo no lo aprueba en 60 días el presupuesto queda aprobado por fuerza de ley.  

Transmisión en vivo: Cámara de Diputados del Estado Plurinacional

 

