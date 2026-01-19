El Alto: encuentran a una mujer sin vida en el interior de un sauna

Un hecho que genera consternación se registró en la ciudad de El Alto, donde una mujer de aproximadamente 45 años fue hallada sin vida al interior de una sauna privada, ubicada en la zona Huayna Potosí.

De acuerdo con el reporte policial, el hallazgo se produjo cuando el administrador del establecimiento intentó contactar a la clienta al momento del cierre, sin obtener respuesta. Ante esta situación, abrió la puerta del ambiente, donde encontró a la mujer tendida y sin signos vitales.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Javier Salgueiro, informó que la víctima se encontraba sola en el recinto y que, por el momento, se desconoce tanto su identidad como las causas exactas de la muerte.

“Al no recibir respuesta de la persona y siendo hora de cerrar el ambiente, el administrador procede a la apertura del sauna, encontrando a la mujer sin vida”, señaló la autoridad policial.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existió algún factor externo o responsabilidad penal.

