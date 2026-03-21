El Museo de Arte Contemporáneo celebra 35 años con muestras de artistas bolivianos

El Museo de Arte Contemporáneo celebra sus 35 años de trayectoria con la presencia de destacados artistas que exponen sus obras en tres importantes salas.

Para que los visitantes disfruten del recorrido, en una sala se exhibe “Un siglo vivo”, muestra perteneciente a la artista Jessica Kuljis; también se cuenta con un espacio colectivo y, por último, una sala en homenaje a los grandes del arte boliviano como Tito Kuramotto, Herminio Pedraza y Marcelo Araúz.

"Es una noche muy especial celebrando los 35 años del museo", destacó Kuljis durante la inauguración oficial.

La propuesta de la artista busca que los visitantes logren conectar con sus raíces y ancestros a través de un recorrido introspectivo. Según Kuljis, en esta exposición los espectadores "van a reencontrarse con su esencia, con su linaje, de dónde venimos y poder observarlo sin juicio".

La creadora define el propósito central de su obra como un proceso de "sanación" que busca liberar a las futuras generaciones de ataduras pasadas. El público podrá visitar esta y otras muestras colectivas en las instalaciones del museo hasta finales del mes de junio.

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