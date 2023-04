"El pequeño tiene miedo": Un can mestizo atacó y desfiguró el rostro de un niño

Cochabamba, Bolivia

Un niño de 7 años fue víctima del ataque de un can de raza mestiza, cuando circulaba con su bicicleta en cercanías del parque El Pulpo, en la zona sur de la ciudad. El hecho se registró este miércoles 12 de abril.

El pequeño pasaba por la calle, se dirigía a un festejo por el Día del Niño, cuando sorpresivamente fue atacado por un perro que estaba en la puerta de su domicilio, el animal lo embistió e hizo que cayera de su bicicleta, para atacarlo en el rostro.

“Mi sobrino está delicado, está con dolor, no pudo dormir y toda la noche se quejó por el dolor. Fue sometido a una cirugía de emergencia, se encuentra internado”, contó la tía del menor.

El pequeño presenta heridas en la nariz (esta es la más riesgosa), ceja, mentón y pómulo; además de los brazos, con los que trató de protegerse, tiene el rostro desfigurado, con lesiones en la piel. Fue sometido a una cirugía de emergencia.

“El propietario del can está dispuesto a correr con todos los gastos, sin embargo es su hija quien no quiere cancelar los gastos médicos, pone varias excusas. La mujer asegura que su padre es un hombre de la tercera edad, que fue mi sobrino quien molestó al perro. Nosotros sólo pedimos que se hagan cargo de los gastos”, añadió.

En horas de la noche personal de Zoonosis llegó hasta el domicilio donde se encontraba el can agresor, para trasladarlo hasta sus dependencias y realizarle los controles respectivos. La pequeña víctima vive a cinco cuadras, del lugar donde fue atacado.

“Ante la denuncia que realizaron nos hicimos presentes como el departamento de Zoonosis, para llevarnos al can y este atraviese por todo un protocolo de vigilancia, con la intención de descartar cualquier enfermedad zoonótica. Hubo colaboración de los propietarios, no es un perro peligroso, es un can mestizo (…) Sólo esperamos que los dueños presenten la cartilla de vacunas”, indicó el funcionario de Zoonosis, Jorge Luis Meruvia.