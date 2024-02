El puente caído de Cochabamba volverá a funcionar después de 9 años

Cochabamba, Bolivia

Finalmente, después de casi nueve años de estar sin funcionamiento, el puente de la avenida independencia y 6 de Agosto de la zona sur de Cochabamba, denominado ‘el puente caído’ volverá a convertirse en un paso vehicular para alivianar el tráfico en la zona.

Los trabajos iniciaron el pasado mes de agosto del 2023, y debía concluirse en un plazo de siete meses, por lo que se pondrá en funcionamiento a partir de este 1 de marzo.

Las pruebas de carga se desarrollarán durante el fin de semana, y se verificará la capacidad de resistencia de la estructura.

“Ya está repuesta la plataforma, me comentan que las péndolas son de mayor capacidad para evitar cualquier problema, para que nunca as vuelva a ocurrir eso, es una pena que el puente no haya durado ni un año y que afortunadamente no hubieron daños personales, de todas maneras, la primera semana de marzo ya va a sestar funcionando este puente, este fin de semana vamos a hacer las pruebas de carga”, indicó el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.