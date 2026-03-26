“El Salar”: El videojuego que busca conquistar el mundo con identidad boliviana

La tecnología y la cultura boliviana se fusionan en una propuesta innovadora. Iván Arandia, un joven y audaz desarrollador boliviano, presentó este miércoles su más reciente creación: “El Salar”, un videojuego que no solo busca entretener, sino convertirse en una ventana digital a los paisajes y la iconografía de Bolivia.

Una travesía entre flamencos y acertijos

El juego sumerge al usuario en la historia de un flamenco rosado que, tras quedar rezagado durante la migración, debe emprender un viaje épico para reencontrarse con su familia. En su camino, contará con la compañía de un quirquincho, otro personaje emblemático de la fauna andina.

Según explicó Arandia, la mecánica del juego evoluciona a medida que el jugador avanza:

Primera fase: Basada en la exploración y resolución de acertijos para localizar un templo sagrado.

Segunda fase: Una estructura clásica de aventura y plataformas donde el ingenio es clave para superar los desafíos de cada nivel.

"El personaje tiene que aprender a volar y encontrar al dios que le dará estabilidad. Es un viaje de superación basado totalmente en nuestra iconología", detalló el creador.

Identidad y apoyo institucional

El proyecto, que tomó más de dos años de arduo trabajo, ha captado la atención de las autoridades locales. Edson Ontiveros, director de Cultura de la Alcaldía de Cochabamba, destacó que "Salar" es un aporte invaluable que contextualiza el medio ambiente y la riqueza cultural boliviana a través de la tecnología.

El desafío: Globalizar el talento boliviano

Pese al éxito de la presentación, el camino de "Salar" aún continúa. Iván Arandia se encuentra actualmente en la búsqueda de recursos económicos y financiamiento de organismos internacionales para completar la segunda fase del desarrollo y lograr que el juego alcance plataformas globales.

El objetivo es claro: que el mundo entero conozca la magia de los paisajes bolivianos a través de una consola o un dispositivo móvil.

Si desea conocer más sobre el videojuego o contribuir a su financiamiento, puede contactar directamente al desarrollador Iván Arandia al WhatsApp +39 3381-888445.

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