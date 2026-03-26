Transportistas denuncian falta de cilindros para conversión a gas

La falta de cilindros para la conversión a gas mantiene paralizados al menos tres microbuses de la línea 103 desde hace más de un mes, generando preocupación en el sector del transporte público y afectando el servicio a la población.

René Severiche, encargado de la línea 103, denunció que los motorizados ya fueron adaptados para funcionar con gas, pero no pueden operar debido a la ausencia de equipos esenciales.

“Estos motores ya se han cambiado de diésel a gas, pero no hay los equipos, no hay los cilindros. Son tres micros que están parados aquí en mi línea”, manifestó.

Según explicó, varios transportistas realizaron un esfuerzo económico importante para concretar la conversión, pero hasta la fecha no reciben respuesta de las autoridades.

“Nuestros socios han hecho un sacrificio grande para hacer este cambio, pero lamentablemente el Gobierno no nos está dotando los equipos”, reclamó.

Severiche indicó que inicialmente se entregaron 600 tanques, pero estos se agotaron rápidamente y no hubo una reposición. El dirigente advirtió que esta situación no solo afecta a los transportistas, sino también a los usuarios, debido a la reducción de unidades en circulación.

“Pedimos que el Gobierno haga las compras de una vez, para que estos micros salgan a la ruta y no perjudiquemos a la población”, señaló.

Además, alertó sobre problemas en los vehículos que aún operan, atribuyendo fallas a la mala calidad del combustible. “Ya se nos han parado dos micros por la mala gasolina, y no sabemos en qué momento los otros también van a fallar”, agregó.

El impacto económico también es considerable. Según Severiche, los propietarios enfrentan pérdidas significativas tras semanas sin poder trabajar.

“Es una pérdida grande. Hay dueños que están muy afectados; incluso una señora propietaria está internada por la preocupación”, lamentó.

Los transportistas exigen una pronta solución para evitar mayores perjuicios al sector y garantizar la continuidad del servicio público.

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