“Quiero representar a Bolivia”: joven programadora busca apoyo para cumplir su sueño en olimpiada internacional

Una joven talento de Cochabamba fue seleccionada para representar a Bolivia en un importante evento internacional de programación. Se trata de Matilde Gómez Lastra, estudiante de 14 años del colegio San Agustín, quien fue invitada a participar en la Olimpiada Europea Femenina de Informática (EGOI) 2026.

La competencia, que se realizará del 12 al 18 de mayo en Italia y reúne a jóvenes de distintos países para demostrar sus habilidades en programación, resolución de problemas y desarrollo de algoritmos.

“Es un evento ligado a la informática, donde vamos a hacer códigos y demostrar lo que sabemos a nivel internacional”, explicó la estudiante, quien comenzó en este ámbito motivada por un profesor.

“Me pareció una actividad interesante que iba a desafiar mis habilidades. Quería aprender cosas nuevas y así empecé a estudiar para llegar donde estoy”, relató.

Como parte de su preparación, Matilde recibe clases semanales con entrenadores, realiza tareas constantes y participa en simulaciones de competencia los fines de semana. “Nos dan ejercicios que tenemos que resolver y también pasamos clases sobre cómo hacerlo”, detalló.

Actividades

Para poder concretar su viaje, la estudiante y su familia iniciaron actividades para recaudar fondos, como rifas, venta de queques y una venta de garaje. La rifa comenzará a venderse en los próximos días y se sorteará el 19 de abril.

“Quiero pedirles su colaboración para cumplir este sueño de llegar a la EGOI 2026. Es un evento muy importante”, expresó Matilde, quien también habilitó el número 67449151 y una cuenta bancaria con Qr para quienes deseen apoyar.

La Olimpiada Europea Femenina de Informática es un certamen clave que busca reducir la brecha de género en ciencias de la computación, promoviendo la participación de mujeres jóvenes en áreas tecnológicas y brindando una plataforma para destacar a nivel internacional.



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